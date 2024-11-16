Естонія відправляє новий пакет військової допомоги Україні

Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура направити Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу включає як техніку, так і боєприпаси.
"Невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від непереборного агресора. Україна продовжує потребувати допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цього разу пакет допомоги зібраний із резервів наших сил оборони з урахуванням потреб України, і все ж таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", – сказав Певкур, пише пресслужба естонського оборонного відомства.
До пакета увійшли військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.
Міністр оборони Естонії додав, що це не останній пакет допомоги, і найближчим часом у країні відкриють конкурсну щорічну програму підтримки естонських компаній, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії.
- Всього ця країна надала Україні військову допомогу на суму понад 500 млн євро, або 1,4% валового внутрішнього продукту (ВВП). Естонія посідає одне з перших місць у світі за обсягом допомоги, наданої як населення до ВВП.
- Раніше Естонія передавала ракети до протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухпайки.
- Також з початку повномасштабної війни в Україні Естонія організувала навчання для понад 1500 українських оборонців в Естонії та за кордоном.
- Крім того, у 2023 році за ініціативи та під керівництвом Естонії та Люксембургу було створено ІТ-коаліцію, яка підтримує створення безпечної ІКТ-інфраструктури, що відповідає стандартам НАТО, для збройних сил України.