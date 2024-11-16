Естонія відправляє новий пакет військової допомоги Україні

Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура направити Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу включає як техніку, так і боєприпаси.

"Невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від непереборного агресора. Україна продовжує потребувати допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цього разу пакет допомоги зібраний із резервів наших сил оборони з урахуванням потреб України, і все ж таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", – сказав Певкур, пише пресслужба естонського оборонного відомства.

До пакета увійшли військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

Міністр оборони Естонії додав, що це не останній пакет допомоги, і найближчим часом у країні відкриють конкурсну щорічну програму підтримки естонських компаній, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії.