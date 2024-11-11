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Естонія надасть новий пакет допомоги Україні

Крім того, наступного року Україна отримає нові пакети допомоги.

Естонія надасть новий пакет допомоги Україні
Володимир Зеленський та Ханно Пекур
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із очільником міноборони Естонії військову підтримку України.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Пекур.

“По дорозі до його офісу я підписав електронним способом також новий пакет військової допомоги одягом, стрілецькою зброєю тощо”, - написав Пекур.

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Він додав, що наступного року будуть наступного року. Їх розмір складе 0,25% ВВП Естонії.

  • Міністри оборони України та Естонії обговорили в Києві подальші кроки для посилення співпраці між країнами, зокрема інвестиції Естонії в український ОПК, додаткові пакети військової допомоги, внески в ІТ-коаліцію, тренування українських військовослужбовців.
  • Також Умєров запропонував Естонії долучитися до їх навчання та оснащення за прикладом інших країн-партнерів.
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