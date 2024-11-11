Естонія надасть новий пакет допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив із очільником міноборони Естонії військову підтримку України.
Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Пекур.
“По дорозі до його офісу я підписав електронним способом також новий пакет військової допомоги одягом, стрілецькою зброєю тощо”, - написав Пекур.
Він додав, що наступного року будуть наступного року. Їх розмір складе 0,25% ВВП Естонії.
- Міністри оборони України та Естонії обговорили в Києві подальші кроки для посилення співпраці між країнами, зокрема інвестиції Естонії в український ОПК, додаткові пакети військової допомоги, внески в ІТ-коаліцію, тренування українських військовослужбовців.
- Також Умєров запропонував Естонії долучитися до їх навчання та оснащення за прикладом інших країн-партнерів.