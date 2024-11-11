Естонія надасть новий пакет допомоги Україні

Крім того, наступного року Україна отримає нові пакети допомоги.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із очільником міноборони Естонії військову підтримку України.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Пекур.

“По дорозі до його офісу я підписав електронним способом також новий пакет військової допомоги одягом, стрілецькою зброєю тощо”, - написав Пекур.

Він додав, що наступного року будуть наступного року. Їх розмір складе 0,25% ВВП Естонії.