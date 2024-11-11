Зеленський: Сили оборони на Курському напрямку стримують 50 тисяч росйських військових

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський відзначив українських військових, які стримують ворог на Курщині.

"Уважно – щодо Курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях", — зазначає президент.

Таакож Зеленський відзначив удари українських сил по російським базам, логістиці в тилу.

"Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії", — відзначає Зеленський.