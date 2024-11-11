Умєров повідомив про 100 тисяч осіб, які скористалися послугою онлайн-відстрочки у Резерв+

100 000 українців вже скористалися послугою онлайн-відстрочки з початку запуску у застосунку «Резерв+».
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, наразі онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.
«Вже незабаром послуга стане доступною у застосунку й для багатодітних батьків», - додав міністр.
- 9 листопада у Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.
- Тим часом після завершення 15 листопада аудиту заброньованих за списком критично важливих підприємств влада представить оновлену систему бронювання від мобілізації.