Умєров повідомив про 100 тисяч осіб, які скористалися послугою онлайн-відстрочки у Резерв+

100 000 українців вже скористалися послугою онлайн-відстрочки з початку запуску у застосунку «Резерв+».

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, наразі онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.

«Вже незабаром послуга стане доступною у застосунку й для багатодітних батьків», - додав міністр.