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Умєров повідомив про 100 тисяч осіб, які скористалися послугою онлайн-відстрочки у Резерв+

Невдовзі послуга стане доступною для багатодітних батьків.

Умєров повідомив про 100 тисяч осіб, які скористалися послугою онлайн-відстрочки у Резерв+
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

100 000 українців вже скористалися послугою онлайн-відстрочки з початку запуску у застосунку «Резерв+».

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, наразі онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.

«Вже незабаром послуга стане доступною у застосунку й для багатодітних батьків», - додав міністр.

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