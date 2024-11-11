ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 180 російських дронів

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 187 засобів повітряної розвідки та нападу ворога.

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