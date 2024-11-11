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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 180 російських дронів

Понад 140 "шахедів" та 12 "Орланів" "приземлили" сили ППО.

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 180 російських дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 187 засобів повітряної розвідки та нападу ворога.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Зокрема, сили ППО Сухопутних військ знищили:

Фото: Олександр Павлюк

  • БпЛА Shahed-131/136 — 146 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 12 од.;
  • БпЛА Zala — 8 од.;
  • БпЛА Supercam — 6 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 2 од.
  • БпЛА "Привіт-82" — 2 од.
  • У ніч на 11 листопада захисники збили 39 із 74 запущених Росією ударних безпілотників. Також ліквідували 2 керовані авіаракети Х-59/69.
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