ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 180 російських дронів

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 187 засобів повітряної розвідки та нападу ворога.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Зокрема, сили ППО Сухопутних військ знищили:
- БпЛА Shahed-131/136 — 146 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 12 од.;
- БпЛА Zala — 8 од.;
- БпЛА Supercam — 6 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
- БпЛА "Молнія" — 2 од.
- БпЛА "Привіт-82" — 2 од.
- У ніч на 11 листопада захисники збили 39 із 74 запущених Росією ударних безпілотників. Також ліквідували 2 керовані авіаракети Х-59/69.