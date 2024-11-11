Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових

Обмудсман направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

Російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що така інформація шириться в інтернеті.

“Розстріл українських військовополонених ‒ це воєнний злочин росіян. Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права”, ‒ заявив омбудсман.

Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

“Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя”, ‒ додає Уповноважений ВР.