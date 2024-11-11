Боррель: на Чернігівщині 85% руйнувань унаслідок російських атак зазнали житлові райони

“Прямими цілями були лікарні, школи та інша цивільна інфраструктура”, написав головний дипломат ЄС у соцмережі X.

У Чернігівській області 85% руйнувань унаслідок російських атак зазнали житлові райони.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

“Прямими цілями були лікарні, школи та інша цивільна інфраструктура”, ‒ зазначив він.

Він додав, що ЄС продовжує підтримувати Україну, зокрема через відновлення, реконструкцію та розвиток. “Механізм ЄС для України в розмірі 50 мільярдів євро забезпечує результати”, ‒ підкреслив дипломат.

Боррель також написав на соцплатформі X, що перебуває в Києві в бомбосховищі через оголошення повітряної тривоги.“Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії”, ‒ сказав він.

Фото: x.com/JosepBorrellF