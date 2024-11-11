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Головне за ніч та ранок понеділка, 11 листопада: атака дронів на Миколаїв, авіаудари по Запоріжжю, ракетний удар по Кривому Рогу

Нічна повітряна атака, 160 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок понеділка, 11 листопада: атака дронів на Миколаїв, авіаудари по Запоріжжю, ракетний удар по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Фото: ДСНС України в Telegram

Росіяни уночі атакували Миколаїв безпілотниками. Загинули 5 цивільних.

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та очільник області Віталій Кім. У ДСНС показали наслідки ударів.

"Нічна атака по місту. росіяни вбили 5-х цивільних миколаївців. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", – написав Сєнкевич у телеграмі.

О 06:34 Кім повідомив, що пошуково-рятувальні роботи завершені.

За даними ОВА, унаслідок атаки постраждала 45-річна жінка, її госпіталізували до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.

Сталися пожежі в багатоповерховому та приватному будинку, які були оперативно ліквідовані. Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка.

Поранені щонайменше вісім людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Серед потерпілих є двоє дітей. "10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості", – сказав голова ОВА.

Також госпіталізовані жінки 58 і 75 років. Всі – в середньому стані.

Під завалами ще можуть залишатися люди, повідомили в ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень, майже третина із них – на Курахівському напрямку.

На Покровському напрямку захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій ворога, на Курахівському – 48.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією ворожа авіація за минулу добу завдала 26 ударів із застосуванням 48 КАБів по своїй території.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1770 солдатів. Від початку вторгнення захисники ліквідували близько 710 660 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Після опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Завдали трьох авіаударів. Одна людина загинула, поранено 22 осіб. Серед постраждалих – 5 дітей. Загиблим є 71-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та в ДСНС.

Серед постраждалих 5 дітей. Хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років отримали необхідну допомогу медиків. Вісім людей ушпиталено, серед них 4-річний хлопчик.

Унаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

У ніч на 11 листопада захисники збили 39 із 74 запущених Росією ударних безпілотників. Також ліквідували 2 керовані авіаракети Х-59/69.

"У ніч на 11 листопада 2024 року (із 20.00 10 листопада) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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