Російська армія за добу втратила 1770 солдатів

Упродовж доби українські захисники знищили 1770 окупантів, 40 бойових броньованих машин ворога, 34 артсисистеми, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб
- танків ‒ 9253 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40)
- артилерійських систем – 20314 (+34)
- РСЗВ – 1245 (+0)
- засоби ППО ‒ 996 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57)
- крилаті ракети ‒ 2636 (+2)
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
- спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).
Дані уточнюються.