Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія за добу втратила 1770 солдатів

Від початку вторгнення захисники ліквідували близько 710 660 окупантів.

Російська армія за добу втратила 1770 солдатів
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 1770 окупантів, 40 бойових броньованих машин ворога, 34 артсисистеми, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб
  • танків ‒ 9253 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40)
  • артилерійських систем – 20314 (+34)
  • РСЗВ – 1245 (+0)
  • засоби ППО ‒ 996 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57)
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+2)
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies