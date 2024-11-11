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Через загрозу ракетного удару у Києві та областях введені аварійні відключення світла

Це превентивний захід. 

Через загрозу ракетного удару у Києві та областях введені аварійні відключення світла
Житловий район Києва під час відключення електроенергії , 04 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Через загрозу ракетного удару у Києві та деяких регіонах введені аварійні відключення світла.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, ОВА та у ДТЕК. 

"В звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій", – написав Попко у телеграмі та порадив подбати про власну безпеку.

У ДТЕК повідомили, що превентивні екстрені відключення світла застосовуються у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині.

Також про введення гарфіків відключень з 1 по 4 чергу повідомили у Сумській ОВА. Крім цього, введені графіки відключень на Миколаївщині, Черкащині, Житомирщині, Кіровоградщині та Харківщині.

Згодом у Міненерго роз'яснили, що ці превентивні дії необхідні для для запобігання системним пошкодженням обладнання і збереження роботи енергосистеми під час можливих ударів. 

  • Пошкодження інфраструктури унаслідок російських обстрілів ускладнюють роботу енергосистеми, однак енергосистема залишається збалансованою. Споживачів просять користуватися електроенергією раціонально, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00. 
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