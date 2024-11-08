Україна підписала зі Світовим банком грантову угоду на 1,37 млрд доларів

8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду на 1,37 млрд доларів.
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
Документ уклали у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Метою цього проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, які не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.
Україна залучить транш, що складається з:
- 1,35 млрд доларів – грант від США;
- 10,8 млн євро – кошти з цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.
«Кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями», - зазначили у Мінфіні.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії завдяки проєкту PEACE in Ukraine міністерство залучило вже майже 28 млрд доларів та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.