Україна підписала зі Світовим банком грантову угоду на 1,37 млрд доларів

Метою проєкту є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних.

8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду на 1,37 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Документ уклали у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Метою цього проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, які не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Україна залучить транш, що складається з:

1,35 млрд доларів – грант від США;

10,8 млн євро – кошти з цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

«Кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями», - зазначили у Мінфіні.