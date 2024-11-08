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Україна підписала зі Світовим банком грантову угоду на 1,37 млрд доларів

Метою проєкту є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних.

Україна підписала зі Світовим банком грантову угоду на 1,37 млрд доларів
Світовий банк
Фото: ABS-CBN News

8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду на 1,37 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Документ уклали у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Метою цього проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, які не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. 

Україна залучить транш, що складається з:

  • 1,35 млрд доларів – грант від США;
  • 10,8 млн євро – кошти з цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

«Кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями», - зазначили у Мінфіні.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії завдяки проєкту PEACE in Ukraine міністерство залучило вже майже 28 млрд доларів та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки. 
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