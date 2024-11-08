Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
ГоловнаЕкономікаДержава

Нацбанк прогнозує, що наступного року комунальні тарифи не зміняться

Однак з 2026 року розпочнеться їх поступове приведення до економічно обґрунтованих рівнів через складну ситуацію в енергетиці.

Нацбанк прогнозує, що наступного року комунальні тарифи не зміняться
глава НБУ Андрій Пишний
Фото: Макс Требухов

Національний банк очікує, що протягом наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року, передає Укрінформ.

За прогнозом регулятора, стабільні тарифи на комунальні послуги зберігатимуться до кінця 2025 року, однак з 2026 року розпочнеться їх поступове приведення до економічно обґрунтованих рівнів через складну ситуацію в енергетиці.

"Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції", – зазначили в НБУ.

Так, у разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів ЖКГ це сформує додатковий внесок у показник інфляції та призведе до потреби збільшення субсидій для населення.

Водночас у НБУ попереджають, що тривале відтермінування підвищення тарифів призведе до накопичення квазіфіскальних дисбалансів та погіршення фінансового стану державних енергокомпаній, що посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies