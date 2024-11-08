Нацбанк прогнозує, що наступного року комунальні тарифи не зміняться

Однак з 2026 року розпочнеться їх поступове приведення до економічно обґрунтованих рівнів через складну ситуацію в енергетиці.

Національний банк очікує, що протягом наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року, передає Укрінформ.

За прогнозом регулятора, стабільні тарифи на комунальні послуги зберігатимуться до кінця 2025 року, однак з 2026 року розпочнеться їх поступове приведення до економічно обґрунтованих рівнів через складну ситуацію в енергетиці.

"Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції", – зазначили в НБУ.

Так, у разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів ЖКГ це сформує додатковий внесок у показник інфляції та призведе до потреби збільшення субсидій для населення.

Водночас у НБУ попереджають, що тривале відтермінування підвищення тарифів призведе до накопичення квазіфіскальних дисбалансів та погіршення фінансового стану державних енергокомпаній, що посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку.