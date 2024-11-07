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Шмигаль: завдання на наступний рік – щоб українські товари надалі ввозилися до ЄС без квот та мит

Вдалося продовжити і торгівельний, і транспортний “безвізи” з Європейським Союзом.

Шмигаль: завдання на наступний рік – щоб українські товари надалі ввозилися до ЄС без квот та мит
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдання на наступний рік – щоб українські товари надалі ввозилися до ЄС без квот та мит. 

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі. 

Прем’єр повідомив, що одне з питань, які проговорили з бізнесом під час форуму, було щодо логістики.

“Нам вдалося частково розв’язати цю проблему, що виникла внаслідок російського вторгнення. Український морський коридор працює, дунайські порти працюють. Інвестуємо в залізницю та в прикордонні пункти пропуску”, – сказав Шмигаль. 

Він зауважив, що вдалося продовжити і торгівельний, і транспортний “безвізи” з Європейським Союзом.

“Наше завдання на наступний рік – зробити так, аби українські товари надалі ввозилися до ЄС без квот та мит. Наші перевізники не мають потребувати жодних ліцензій на вантажні перевезення”, – наголосив прем’єр.

За його словами, уряд продовжує реформу митниці. У звіті Єврокомісії щодо прогресу реформ та імплементації директив ЄС реформа митниці отримала одну з найвищих оцінок. Прем’єр висловив впевненість, що у 2025 році ми відчуємо результати цих трансформацій наочно.

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