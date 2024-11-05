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Уряд погодив придбання АРМА облігацій на 2 млрд грн з арештованих коштів онлайн-казино

На сьогодні загальний портфель від управління арештованими активами вже складає 12 млрд грн. 

Уряд погодив придбання АРМА облігацій на 2 млрд грн з арештованих коштів онлайн-казино
Фото: Пресслужба КМУ

Сьогодні Кабмін погодив придбання Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) військових облігацій на суму 2 мільярди гривень. 

Як повідомили у пресслужбі АРМА, відтепер ці кошти, які раніше належали пов'язаному з Росією онлайн-казино, працюватимуть на посилення обороноздатності України.

У жовтні суд передав в управління АРМА ці 2,6 млрд грн. Агентство забезпечило списання коштів на рахунок АРМА в державному банку. Згідно із законодавством, АРМА може інвестувати в військові облігації до 80% коштів, що знаходяться на депозитних рахунках Агентства.

"Сьогоднішнє рішення уряду – це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Кошти, які раніше працювали на країну-агресора, тепер забезпечуватимуть наших захисників всім необхідним. Це і є справжня фінансова зброя проти ворога", – зазначила Голова АРМА Олена Дума.

З урахуванням цих 2 млрд грн від онлайн-казино, портфель ОВДП Нацагентства становитиме вже майже 8 млрд грн у еквіваленті, включно 31 млн доларів США та 6,5 млн євро. На сьогодні загальний портфель від управління арештованими активами вже складає 12 млрд грн. 

  • На початку вересня АРМА стягнуло 2,1 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із Росією. Тоді ж повідомили, що працюють над стягненням ще 500 млн грн. 
  • 25 жовтня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн компанії Pin-Up. 
  • Однак Печерський суд повторно арештував 2,6 млрд гривень онлайн-казино. За версією ДБР, раніше суд необґрунтовано зняв арешт. Слідство підтвердило зв'язок онлайн-казино, якому належать кошти, із державою-агресором, російським капіталом та підсанкційними компаніями. 
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