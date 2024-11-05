В Україні спростили виробництво боєприпасів і ще напрацьовують нові рішення

Пройшла зустріч 50 українських виробників боєприпасів, вибухових речовин і засобів ініціації та Сили безпеки і оборони.

Пройшла зустріч 50 українських виробників боєприпасів, вибухових речовин і засобів ініціації та Сили безпеки і оборони. На ній говорили про кодифікацію, стандарти випробувань, формування потреб і процедур закупівель державними замовниками та зворотний зв’язок від кінцевих користувачів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Поступово розширюємо український ринок боєприпасів і детонаторів. Уряд уже спростив умови для виробників, щоб виготовляти, купувати та імпортувати вибухові речовини й компоненти можна було без дозволів та ліцензій", – зазначив міністр,коментуючи зустріч.

Федоров зазначив, що такі зустрічі допомагають посилити зв’язок між виробниками та військовими, щоб підприємці розуміли потреби фронту та рухалися в одному напрямі.

"В України є потенціал для виробництва боєприпасів, і розвиток ринку може змінити ситуацію на фронті, тому продовжуємо роботу з цього треку", – нагадав посадовець.