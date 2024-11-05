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В Україні спростили виробництво боєприпасів і ще напрацьовують нові рішення

Пройшла зустріч 50 українських виробників боєприпасів, вибухових речовин і засобів ініціації та Сили безпеки і оборони.

В Україні спростили виробництво боєприпасів і ще напрацьовують нові рішення
Зразки озброєння
Фото: Телеграм-канал Михайла Федорова

Пройшла зустріч 50 українських виробників боєприпасів, вибухових речовин і засобів ініціації та Сили безпеки і оборони. На ній говорили про кодифікацію, стандарти випробувань, формування потреб і процедур закупівель державними замовниками та зворотний зв’язок від кінцевих користувачів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Поступово розширюємо український ринок боєприпасів і детонаторів. Уряд уже спростив умови для виробників, щоб виготовляти, купувати та імпортувати вибухові речовини й компоненти можна було без дозволів та ліцензій", – зазначив міністр,коментуючи зустріч.

Федоров зазначив, що  такі зустрічі допомагають посилити зв’язок між виробниками та військовими, щоб підприємці розуміли потреби фронту та рухалися в одному напрямі.  

"В України є потенціал для виробництва боєприпасів, і розвиток ринку може змінити ситуацію на фронті, тому продовжуємо роботу з цього треку", – нагадав посадовець. 

  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у 2023 виробництво зброї в Україні зросло втричі. А за перші 8 місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. 
  • Умєров озвучив, що Україна вже інвестувала у розвиток промисловості $4 млрд, а наступного року планує збільшити фінансування. Пріоритетом є розробка дронів і далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет.
  • А Зеленський каже, що загальна кількість дронів, які здатні виробляти в Україні щорічно – 4 млн, і вже більш ніж 1,5 млн законтрактовано. 
  • Крім цього, щомісячно виготовляють 15-20 одиниць САУ “Богдана”, також створена нова ремонтна базу для нашої техніки – зокрема в червні цього року зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП “Мардер”.
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