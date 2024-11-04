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Шмигаль: Україна уклала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми

Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад 1 млрд доларів

Шмигаль: Україна уклала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Україна уклала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у рамках нового прєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки. Ідеться про новий проєкт "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE), що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад 1 млрд доларів", — написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, програма суттєво посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам.

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