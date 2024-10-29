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Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7

Ці кошти є частиною пакета розміром 50 млрд доларів. 

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7
Фото: dpsu.gov.ua

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти є частиною пакета на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються за рахунок заморожених російських активів.

Раніше про свою підтримку в межах цієї ініціативи оголосили ЄС, США та Велика Британія.

"Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", – наголосив очільник уряду. 

  • Нещодавно країни "Великої сімки" остаточно досягли згоди щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів.
  • Позики від G7 будуть обслуговуватися та погашатися майбутніми потоками надзвичайних доходів, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів.
  • Раніше Шмигаль заявив, що $50 млрд від G7 та Євросоюзу будуть доступні вже цього року.
  • 23 жовтня Рада ЄС схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту. Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила "Група семи" за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей. Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила "Група семи" за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей. 
  • 22 жовтня свою частку з цих 50 млрд визначила Велика Британія – вона прокредитує нашу державу на $3 млрд.
  • Напередодні схвалив виділення 35 мільярдів євро Європарламент, а Штати нададуть 20 мільярдів доларів на масштабну кредитну програму "Великої сімки".
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