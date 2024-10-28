У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
ГоловнаЕкономікаДержава

Бюджетний Комітет Ради рекомендував до першого читання бюджет України на 2025 рік. Які є ключі зміни

Розгляд у сесійній залі має відбутися найближчими днями, заявила Роксолана Підласа.

Бюджетний Комітет Ради рекомендував до першого читання бюджет України на 2025 рік. Які є ключі зміни
Голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa/

Бюджетний Комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання бюджет України на 2025 рік і проєкт бюджетних висновків.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що очікують на розгляд законопроєкту найближчими днями.

Серед ключових змін, за словами Підласої, є такі:

  • усі джерела наповнення дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони,
  • щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування, 
  • виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства, 
  • Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить в грейдову систему оплати праці, 
  • так звана «чорнобильська пенсія»/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення/  буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим «поселенцям» становить близько 15 млрд грн),
  • переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення,
  • розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони, 
  • розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції  з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги,
  • визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies