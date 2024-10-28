Бюджетний Комітет Ради рекомендував до першого читання бюджет України на 2025 рік. Які є ключі зміни

Бюджетний Комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання бюджет України на 2025 рік і проєкт бюджетних висновків.
Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
Вона зазначила, що очікують на розгляд законопроєкту найближчими днями.
Серед ключових змін, за словами Підласої, є такі:
- усі джерела наповнення дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони,
- щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,
- виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства,
- Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить в грейдову систему оплати праці,
- так звана «чорнобильська пенсія»/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення/ буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим «поселенцям» становить близько 15 млрд грн),
- переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення,
- розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони,
- розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги,
- визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.