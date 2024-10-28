Бюджетний Комітет Ради рекомендував до першого читання бюджет України на 2025 рік. Які є ключі зміни

Бюджетний Комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання бюджет України на 2025 рік і проєкт бюджетних висновків.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що очікують на розгляд законопроєкту найближчими днями.

Серед ключових змін, за словами Підласої, є такі: