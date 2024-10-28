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Фінляндія наклала арешт на російські активи за клопотанням Нафтогазу

Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Фінляндія наклала арешт на російські активи за клопотанням Нафтогазу
Фото: Pixabay

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, зокрема, про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів, зазначають там.

"Це рішення – частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу.  Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз", - говориться у повідомленні.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

"Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – прокоментував рішення фінського суду очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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