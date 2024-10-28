Дрони атакували Воронезьку область Росії: горять спиртзаводи

Один із них безпілотники атакували вдруге за місяць.

Безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Горять спиртзаводи.

Про це пише телеграм-канал Astra.

За його даними, пожежа виникла на Аннінському спиртзаводі. Поки що влада не підтверджує це офіційно, проте раніше очільник регіону повідомив про пошкодження на двох промислових підприємствах внаслідок атак БпЛА.

У смт Анна також знаходиться нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт", на початку жовтня її вже атакували дрони.

За даними місцевих жителів, БпЛА також атакували сьогодні спиртзавод у селі Красне Воронезької області. Біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники.

Минулого разу "Етанол спирт" у селі Красне атакували вночі на 22 жовтня разом із ще 3 спиртзаводами у Тульській та Тамбовській областях.