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У Болгарії проходять парламентські вибори

Болгарія не може обрати довготривалий уряд із 2020 року, після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції.

У Болгарії проходять парламентські вибори
вибори в Болгарії
Фото: EPA/UPG

У неділю, 27 жовтня, у Болгарії проходять парламентських виборах, у яких візьмуть участь 19 партій, дев'ять коаліцій та один незалежний кандидат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарські ЗМІ.

Виборчі дільниці відкрилися 27 жовтня о 07:00 за місцевим часом і закриються о 20:00, з можливістю продовження до 21:00, якщо у черзі залишаться охочі проголосувати. По всій Болгарії відкрито 12 879 виборчих дільниць, а за кордоном – 719.

Ці дострокові вибори, організовані другим тимчасовим урядом Дімітара Главчева, якого призначив президент Румен Радев за новими конституційними правилами, відбуваються відповідно до нещодавніх поправок до виборчого законодавства країни.

Болгарія не може обрати довготривалий уряд із 2020 року, після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЄРБ.

Згідно опитування, партія ГЄРБ лідирує із 26,1% голосів, за нею йдуть Реформістська ПП ("Ми продовжуємо зміни") і ультранаціоналістична, проросійська партія "Відродження" із 16,2% і 14,9% голосами відповідно.

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