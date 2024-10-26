У зв'язку з інцидентом МВС Грузії вже порушила кримінальну справу.

У Грузії через вкид пачки імовірних бюлетенів для голосування закрили одну із дільниць. Ще на одній дільниці сталася бійка.

Про це пише "Ехо Кавказу" та Transparency International Georgia у соцмережі Х.

На сторінці Transparency International Georgia повідомили, що інцидент трапився на 69-й дільниці в Марнеулі (регіон Квемо Картлі).

"Вкидання бюлетенів і насильство над спостерігачами — під час зйомки вкидання бюлетенів на відеокамеру на 69-й дільниці Марнеулі фізично побили нашого спостерігача", – йдеться у повідомленні.

Чоловік кинув у скриньку для голосування пачку бюлетенів, і, як стверджує журналіст Нанука Жоржоліані, порушником є заступник голови сакребуло (представницький орган населеного пункту або того міста, яке не входить до складу муніципалітету-ред.) Марнеулі.

⚡️Ballot stuffing and violence against observers — our observer was physically assaulted while recording the casting of ballots with a video camera in the 69th precinct of Marneuli. #Gvote24 pic.twitter.com/4Xy1GJGh4l — Transparency Int'l GE (@Transparency_GE) October 26, 2024

Видання "Ехо Кавказу" пише, що один із лідерів "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе, коментуючи інцидент заявив, що представника його партії "підкупили опозиціонери". Він назвав подію "саботажем" і пообіцяв покарати всіх причетних.

У зв'язку з інцидентом МВС Грузії вже порушила кримінальну справу. Голосування на цій дільниці припинили, а результати анулювали.

Тим часом стало відомо про ще один інцидент, що стався в Марнеулі. На 74-й дільниці сталася бійка між представниками опозиції та людьми, які перебували там.

За інформацією видання, побили Азада Керімова – голову районної організації "Нацруху". За словами постраждалого, його побив мажоритарник Марнеульської міської ради від "Грузинської мрії". Причиною бійки називають те, що із дільниці видворили одного зі спостерігачів неурядової організації "Мій голос Євросоюзу". Під час вияснення ситуації і трапився конфлікт.