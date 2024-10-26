Ізраїль оголосив про завершення операції в Ірані

ЦАХАЛ заявив про завершення нічних авіаударів по іранських військових об'єктах. Під час ударів відплати по Ірану брали участь десятки літаків, заправники та розвідники.

Про це пише The Times of Israel.

Удари завдавали кількома хвилями протягом кількох годин по військових об'єктах у провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам.

Удари Сил оборони Ізраїлю були спрямовані по батареях ППО та об'єктах з виробництва балістичних ракет, які використовувалися при іранських атаках на Ізраїль 1 жовтня та 14 квітня.

У ЦАХАЛ заявили, що ці удари надали ВПС Ізраїлю "ширшу свободу дій у повітрі в Ірані" і що вони мають широкий вибір цілей, які вони можуть вразити в ході майбутніх операцій, якщо це буде потрібно.

Збитки, завдані ударами, будуть визначені згодом, заявляють в Армії оборони Ізраїлю, додавши, що Іран заплатив ціну за свої атаки на Ізраїль.

Після завершення ізраїльських ударів по Ірану офіційний представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі попередив, що якщо Іран "зробить помилку", пішовши на подальшу ескалацію, Ізраїль відповість.

Водночас в Ірані повідомили, що система ППО успішно відбила атаки Ізраїлю, однак деяким об'єктам було завдано "обмежених збитків".