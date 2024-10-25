Bloomberg: США у 2025 році отримають систему глушіння сигналу російських та китайських супутників

Вже у січні Космічні сили оцінять, коли перші п’ять із запланованих 32 одиниць озброєння.

За даними Космічних сил США, наземна система глушіння сигналу китайських і російських супутників вже подолала технічні недоліки і буде доставлена у 2025 році.

Про це пише Bloomberg.

Система L3Harris Technologies Inc., відома як Meadowlands, є полегшеною, рухомою версією, яка була оголошена працездатною в 2020 році. Нова модель може отримати оновлене програмне забезпечення та здатна глушити більше частот.

Спочатку її доставка Космічним силам США була запланована в жовтні 2022 року, але від цієї дати відмовилися через нерозголошені технічні проблеми.

З січня по березень Космічні сили оцінять, коли перші п’ять із запланованих 32 одиниць озброєння можуть бути оголошені такими, що запрацювали. Їх передадуть підрозділу радіоелектронної боротьби Космічних сил — Space Delta 3.

Зазначається, що такі системи, як Meadowlands, призначені для здійснення тимчасової перешкоди під час конфлікту, щоб протистояти зростаючій кількості китайських і російських космічних систем.

Китай зараз використовує понад 300 супутників дистанційного зондування з різними датчиками, "покращуючи здатність китайських військових спостерігати за авіаносцями США, експедиційними ударними групами та розгорнутими повітряними крилами", — заявили Космічні сили США.

Незважаючи на те, що Росія володіє одними з найпотужніших у світі супутників дистанційного зондування, вона має обмежену кількість порівняно зі США та Китаєм.