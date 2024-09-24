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Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС, - Зеленський

Через це виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах.

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив президент Володимир Зеленський.

"За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах... І на наш досвід, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах", - сказав Зеленський.

Чи були китайські супутники комерційними, чи контролювалися китайським урядом, президент не повідомив.

Зеленський додав, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

ABC News зазначило, що посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.

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