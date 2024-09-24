Китай оприлюднив програму стимулювання економіки

Центральний банк Китаю оприлюднив масштабний пакет заходів, спрямованих на відновлення ослабленої економіки країни, пише BBC.

Голова Народного банку Китаю (НБК) Пан Гуншен оголосив про плани знизити вартість запозичень і дозволити банкам збільшити кредитування.

Останніми місяцями посилилися побоювання, що друга за величиною економіка світу не досягне своєї мети зростання в 5% цього року. Після заяви Пана фондові ринки в Азії. Пан розповів, що центральний банк скоротить суму готівки, яку банки повинні зберігати в резерві. Так званий коефіцієнт резервних вимог (RRR) спочатку буде скорочено на половину процентного пункту, що, як очікується, вивільнить близько 1 трильйона юанів (142 мільярди доларів).

Пан додав, що ще одне скорочення може бути зроблено пізніше цього року.

Подальші заходи, спрямовані на стимулювання постраждалого від кризи ринку нерухомості Китаю, включають зниження процентних ставок за поточними іпотечними кредитами та зниження мінімальних початкових внесків на всі типи будинків до 15%.

Індустрія нерухомості країни бореться з різким спадом з 2021 року. Кілька забудовників зазнали краху, залишивши велику кількість непроданих будинків і незавершених будівельних проектів.