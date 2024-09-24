Боррель назвав ескалацію між Ізраїлем і ліванською Хезболлою майже повноцінною війною

Ескалація між Ізраїлем і ліванською Хезболлою є майже повноцінною війною, заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише Reuters.

“Ця ситуація надзвичайно небезпечна і викликає занепокоєння. Я можу сказати, що ми перебуваємо майже у повноцінній війні”, ‒ сказав Боррель.

“Я не знаю як це по іншому назвати, аніж воєнною ситуацією”, ‒ сказав він, посилаючись на збільшення кількості жертв серед цивільного населення та інтенсивність військових ударів.

За словами Борреля, “зусилля щодо зменшення напруженості тривають”, але найгірші побоювання Європи щодо поширення конфлікту стають реальністю.

Він додав, що мирні жителі платять високу ціну, і необхідні всі дипломатичні зусилля, щоб запобігти повномасштабній війні.

“Тут, у Нью-Йорку, настав момент зробити це. Кожен має докласти всіх своїх можливостей, щоб зупинити цей шлях до війни”, – сказав дипломат.

Ліван повідомив про 500 загиблих, зокрема жінок і дітей, унаслідок учорашніх ударів Ізраїлю по цілях "Хезболли". Ще 1600 людей, згідно з заявою, були поранені.

Ізраїль заявив про удари по понад 1300 об'єктах військової інфраструктури, серед них – крилатих ракетах, ракетах середньої і малої дальності, дронах та бойовиках. Також ціллю був лідер "Хезболли" Алі Каракі, який перебуває під антитерористичними санкціями США, повідомили обізнані джерела журналістів. Одгак Ліван запевнив, що Каракі живий.

Загострення бойових дій між Ліваном і Ізраїлем