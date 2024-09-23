Литва спільно з американською компанією Northrop Grumman виготовлятиме 30-мм боєприпаси

Виготовлення лінії боєприпасів 30-мм калібру зміцнить безпеку та готовність Лтви та принесе користь для України.

Литва підписала меморандум з американською збройовою корпорацією Northrop Grumman щодо виробництва боєприпасів 30 мм калібру.

Про це повідомляють Reuters.

За інформацією LRT, Northrop Grumman планує встановити лінію з виробництва боєприпасів калібру 30 мм на заводі зброї в Гірайте. Для управління цим проєктом буде створене окреме підприємство, в якому Литва візьме участь.

Співпраця сприятиме розвитку внутрішньої оборонної промисловості Литви та мінімізує залежність від довгих ланцюжків постачання. А також зміцнить безпеку та готовність країни та принесе користь для України, заявили в уряді Литви.

Інвестиції можуть становити десятки мільйонів євро, проте розподіл витрат буде визначено під час наступних переговорів.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас наголосив, що керівництво заводом здійснюватиме його держава, а на останніх етапах переговорів буде зрозуміло, яку частину продуктів нового підприємства закуповуватиме Вільнюс.

Віцепрезидент Northrop Grumman Стів О'Браян додав, що співпраця відповідає зобов’язанню компанії "підтримувати США та країни-союзники через галузеві партнерства по всьому світу".

У понеділок, 23 вересня уряд Литви підписав меморандум із Northrop Grumman про співпрацю у зміцненні оборонної промисловості країни.