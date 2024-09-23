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Єврокомісар закликав країни ЄС накопичувати запаси снарядів

ЄС має бути готовим до ймовірного нападу Росії протягом декількох років.

Єврокомісар закликав країни ЄС накопичувати запаси снарядів
Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Депутат Європарламенту від Литви Андрюс Кубілюс закликав європейські країни накопичити запаси боєприпасів. Він наголосив, що це - найкращий спосіб збільшити масштаби оборонної промисловості ЄС, щоб бути готовими до війни.

Про це він заявив Financial Times, передає "Укрінформ".

Кубілюс, який уже цьогоріч обійме посаду першого комісара ЄС з питань оборони в разі схвалення його кандидатури, заявив, що ЄС має бути готовим до ймовірного нападу Росії протягом декількох років.

"Чому в нас немає якихось критеріїв, які називаються військовою безпекою, щоб тримати на зберіганні певну кількість артилерійських снарядів і деяких інших матеріалів... скажімо, вибухівки? Ви створюєте додаткову користь для безпеки країн-членів, але, крім того, ви створюєте постійний попит на продукцію, що є найбільшою проблемою для оборонної промисловості. Їм бракує стабільних довгострокових замовлень на виробництво", - зазначив депутат.

Євродепутат зазначив, що немає потреби дублювати роль НАТО в питаннях безпеки, і закликав всі європейські країни об’єднуватися. Кубілюс застеріг, що не можна гаяти час, з огляду на прогноз Німеччини, що Росія може бути готова напасти на члена ЄС до 2029 року.

"Демократичні європейці повинні бути максимально об'єднані. Я бачу небезпеку нашої слабкості... і у Путіна може виникнути спокуса шукати додаткові пригоди. Але китайці також спостерігають і зроблять один простий висновок: Захід досить слабкий. Незважаючи на те, що сукупна західна економічна купівельна спроможність у 25 разів сильніша за російську, ми не здатні перемогти. У чому причина? Це питання політичної волі", - наголосив Кубілюс.

Він також сказав, що хоче тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї, оскільки безпілотники і ракети змінили сучасне поле бою. "Вони мають реальний досвід", - зазначив він.

  • У лютому служба зовнішньої розвідки Естонії оприлюднила заяву про те, що Росія готується до військового зіткнення з країнами Заходу упродовж наступного десятиліття. Єдиним шляхом запобігання цьому сценарію у відомстві назвали нарощування збройних сил у державах Європи.
  • Застереження щодо планів Росії напасти на нові країни раніше висловлював голландський лейтенант-адмірал та голова Військового комітету НАТО Роб Бауер, який попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до повномасштабної війни з Росією.
  • А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз Росія не здатна напасти на НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років. Пісторіус вважає, що німцям уже треба готуватися до ймовірного нападу, а іншим країнам ЄС – збільшити підтримку України.
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