Наступні місяці будуть вирішальними, – Зеленський на нагородженні The Golden Plate Award у США

Український президент наголосив, що Україні та її союзникам треба бути швидшими, ніж Росія.

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Її вручив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконелл.

Під час промови Зеленський сказав, що допомога американців допомогла Україні досягнути всього, чого вона досягла. І може допомогти досягати надалі.

Він додав, що сьогоднішній світ не дозволяє програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям.

"Ніхто з нас не хотів би – неважливо, в Америці, Україні чи будь-де в Європі, будь-де в світі – ніхто добровільно не обирає режимів як російський, іранський чи будь-який інший диктаторський для своїх дітей. Ці режими завжди будуються на насильстві, завжди розв'язують війни і проливають кров, завжди крадуть майбутнє, руйнують роки, залишають десятиліття в руїнах. Ось чому вони повинні програти. І в нас немає багато часу: наступні декілька місяців будуть вирішальними", – вважає президент.

Він наголосив, що у нас немає багато часу, аби визначити, яким буде результат. І не Росія та її союзники повинна це визначити.

"Потрібно бути швидшими. Ми не повинні втратити наступні декілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна має план перемоги.

"І я представлю цей план у Америці, перш за все, президентові Байдену, Конгресу та обом кандидатам у президенти – Камалі Гарріс та Дональду Траму", – нагадав він.

Також план нададуть глобальним союзникам.

"І я вірю, що це буде нашим спільним досягненням – перемога для свободи, жодних компромісів коштом свободи", – додав український президент.

Він вважає, що зараз вирішується, в якому світі житимуть діти і в що вони віритимуть.

"Чи будуть вони вірити в цінності, що єднають, попри будь-які розбіжності... Чи вони втратять надію, живучи в світі, де війни є постійними?" – зазначив Зеленський.

Що таке Golden Plate

Це нагорода Американської академії досягнень, що вручається з 1961 року. Переможців обирає Рада з нагород Академії та інші видатні авторитети. Нагороду вручають людям із "винятковими досягненнями в науці, професіях, бізнесі, промисловості, мистецтві, літературі, спорті, розвагах та державній службі".

Серед президентів у попередні роки премію присуджували очільника Кенії та Сенегалу.