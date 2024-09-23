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Трамп заявив, що не балотуватиметься знову у президенти у разі поразки на цьогорічних виборах

Однак республіканець сподівається на успіх.

Трамп заявив, що не балотуватиметься знову у президенти у разі поразки на цьогорічних виборах
Дональд Трамп після дебатів на телеканалі ABC
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не планує знову балотуватися на посаду президента у 2028 році, якщо зазнає поразки на цьогорічних виборах у листопаді, пише BBC.

78-річний Трамп був кандидатом від республіканців на трьох національних виборах поспіль і за останні вісім років значно змінив партію.

В інтерв’ю Sinclair Media Group його запитали, чи міг би він знову висунути свою кандидатуру, якщо програє віцепрезидентці від Демократичної партії Камалі Гарріс. 

“Ні, я не хочу. Я думаю... це буде все”, ‒ сказав Трамп. Водночас він додав: “сподіваюся, ми досягнемо успіху”.

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Раніше стало відомо, що Камала Гарріс прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня, знову викликаючи Трампа на чергове протистояння. Республіканець наразі свою відповідь не озвучив.

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