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Гарріс прийняла запрошення від CNN на дебати 23 жовтня. Трамп поки не відповів

Раніше Трамп написав у соцмережі, що “третіх дебатів не буде”.

Гарріс прийняла запрошення від CNN на дебати 23 жовтня. Трамп поки не відповів
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США і кандидат на посаду президента Камала Гарріс прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня, знову викликаючи Трампа на чергове протистояння. Про це йдеться у повідомленні телеканалу. 

“Віцепрезидент Гарріс готова до ще однієї можливості розділити сцену з Дональдом Трампом. У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем погодитися на ці дебати”, – заявила голова кампанії Джен О’Меллі Діллон у заяві. 

У суботу Гарріс написала у Твіттері, що “з радістю погодиться на повторні президентські дебати” і сподівається, що Трамп “приєднається” до неї 23 жовтня.

Минулого тижня Трамп припустив, що він може взяти участь у третіх президентських дебатах (після дебатів з Байденом і Гарріс). “Можливо, якщо буде відповідний настрій, – сказав він журналістам під час зупинки в Каліфорнії після попередньої публікації на Truth Social: «ТРЕТІХ ДЕБАТІВ НЕ БУДЕ!»

Речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг послався на цю публікацію у Truth Social, коли його запитали в суботу, чи прийме експрезидент запрошення на дебати.

Кампанія Гарріса минулого тижня відкинула заяву Трампа про те, що нових дебатів не буде, а один старший радник сказав, що колишній президент “змінює свою позицію щодня”. Тим часом віцепрезидент негайно закликала до нових дебатів, сказавши: “Я вважаю, що ми зобов’язані це виборцям”.

“І віцепрезидент Гарріс, і колишній президент Трамп отримали запрошення взяти участь у дебатах CNN цієї осені, оскільки ми вважаємо, що американський народ виграє від повторних дебатів між двома кандидатами на пост президента Сполучених Штатів. Ми з нетерпінням чекаємо відповіді від обох кампаній, щоб американська громадськість могла почути більше від цих кандидатів, коли вони прийматимуть остаточне рішення”, – йдеться в заяві телеканалу. 

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