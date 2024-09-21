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Гельсінкі: Росія може використовувати фінських заручників для шантажу

Великий обмін ув'язненими між Заходом та Росією, проведений у серпні, може стати прецедентом.

Гельсінкі: Росія може використовувати фінських заручників для шантажу
Воїслав Торден
Фото: Markku Ulander/Lehtikuva

Поліція безпеки Фінляндії Supo попереджає, що фіни, які подорожують до Росії та перебувають там, можуть зіткнутися із загрозою “дипломатії заручників”, пише видання Yle.

Великий обмін ув'язненими між Заходом та Росією, проведений у серпні, може стати прецедентом, який спонукає РФ і надалі використовувати заручників з метою шантажу.

Старший дослідник Supo Петтері Лалу заявив інформагентству STT, що Росія не має жодних стримувальних факторів, якщо метою є звільнення важливих для неї осіб з ув'язнення.

Одним із ув'язнених у Фінляндії, у яких зацікавлена Росія, може бути Воїслав Торден, якого підозрюють у військових злочинах в Україні у 2014–2015 роках.

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Тордена (він же Ян Петровський) затримали у липні минулого року в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Кримінальна поліція займається розслідуванням його справи.

“Якщо Торден так само важливий для російського керівництва, як ті особи, яких повернули до Росії під час серпневого обміну ув'язненими, то я принаймні не бачу, що Росія має якісь стримуючі чинники, щоб не використовувати дипломатію заручників щодо Фінляндії. Supo вже попереджала про цю загрозу в березні, і на тлі обміну ситуація не покращується, – каже Лалу.

  • 1 серпня Росія і декілька країн Заходу здійснили обмін ув'язненими: Кремль відпустив 16 політв'язнів, зокрема і сімох громадян РФ, повернувши десятьох "своїх" — найманого вбивцю Вадима Красікова, а також шахраїв, шпигунів та двох дітей шпигунського подружжя. Детальніше читайте у матеріалі LB.ua "Бранців на вбивцю: хто у виграші від "великого обміну".
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