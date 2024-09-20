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США та Великобританія можуть надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow по російській території, - ЗМІ

Втім, такий дозвіл не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

США та Великобританія можуть надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow по російській території, - ЗМІ
Британська ракета Strom Shadow
Фото: defence-ua.com

США та Великобританія, ймовірно, готуються надати наступного тижня Україні дозвіл на удари ракетами Storm Shadow для ударів по російській території.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Times.

Втім, такий дозвіл не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Британське видання зазначає, що Вашингтон та Лондон тривалий час обговорювали можливість дозволити такі удари.

Ймовірно, що про це рішення могли оголосити минулої середи, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Великобританії Девіда Леммі до Києва.

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Тоді сторони підготували два варіанти підсумкових заяв, і через невирішені деталі оголосили той, в якому йшлось про подальші дискусії стосовно такого дозволу.

За даними The Times, поки США не побачать "план перемоги" Володимира Зеленського, вони утримуються від схвалення цього дозволу.

Втім, Великобританія хоче створити враження, що такий крок виходить від більшої кількості союзників у НАТО. Для цього Лондон організував зустріч глав МЗС США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії в Парижі.

Один співрозмовник видання The Times припустив, що США хочуть прискорити ухвалення рішення, щоб “створити спадщину” Байдена.

  • Обговорення між США та партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території Росії триває.

  • Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. "За" проголосували 425 депутатів, 131 – "проти", 63 – "утрималися".

  • В кінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу обговорили можливе зняття з України обмежень на удари вглиб Росії. Як повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.

  • Поки що для ураження військових цілей на території Росії Україна використовує дрони власного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.
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