США та Великобританія можуть надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow по російській території, - ЗМІ

Втім, такий дозвіл не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

США та Великобританія, ймовірно, готуються надати наступного тижня Україні дозвіл на удари ракетами Storm Shadow для ударів по російській території.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Times.

Втім, такий дозвіл не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Британське видання зазначає, що Вашингтон та Лондон тривалий час обговорювали можливість дозволити такі удари.

Ймовірно, що про це рішення могли оголосити минулої середи, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Великобританії Девіда Леммі до Києва.

Тоді сторони підготували два варіанти підсумкових заяв, і через невирішені деталі оголосили той, в якому йшлось про подальші дискусії стосовно такого дозволу.

За даними The Times, поки США не побачать "план перемоги" Володимира Зеленського, вони утримуються від схвалення цього дозволу.

Втім, Великобританія хоче створити враження, що такий крок виходить від більшої кількості союзників у НАТО. Для цього Лондон організував зустріч глав МЗС США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії в Парижі.

Один співрозмовник видання The Times припустив, що США хочуть прискорити ухвалення рішення, щоб “створити спадщину” Байдена.