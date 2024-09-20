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Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство одного з командирів "Хезболли"

Також загинули інші високопосадовці терористичного угруповання.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство одного з командирів "Хезболли"
бійці "Хезболли"
Фото: twitter.com/mohamadrameza

Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство одного з командирів "Хезболли" Ібрагіма Акіля внаслідок авіаудару по Бейруту, передає Times of Israel.

У заяві ЦАХАЛУ йдеться про те, що Акіль був керівником військових операцій "Хезболли", виконував обов'язки командувача елітного підрозділу "Радван".

За інформацією військових, внаслідок обстрілу загинули також найвище керівництво оперативного штабу "Хезболли" та командири "Радвану". Вони переховувалися під землею.

Ізраїльська армія заявляє, що Акіль та інші вбиті командири "Хезболли" були серед авторів плану окупації Галілеї. Терористи планували здійснити набіг на ізраїльську територію, окупувати громади Галілеї, вбити невинних людей подібно до дій ХАМАСу торік у жовтні.

Представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що Акіль також відповідав за атаки "Хезболли" за кордоном. Розшукували цю людину США, які обіцяли грошову винагороду (декілька мільйонів доларів) за його голову.

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