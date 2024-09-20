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Франція замовила сім додаткових ЗРК SAMP/T NG

Вартість контракту на сім ЗРК оцінюється в 500 млн євро.

Франція замовила сім додаткових ЗРК SAMP/T NG
Фото: Вікіпедія

У Франції підтвердили новий контракт на виробництво семи додаткових зенітних ракетних комплексів SAMP/T NG, що знаменує перехід до повномасштабного серійного виробництва цих ЗРК, пише "Мілітарний".

Новий контракт збільшить загальну кількість цих систем ППО до восьми. Його уклали за підтримки OCCAR-EA, і це знаменує перехід до повномасштабного серійного виробництва SAMP/T NG.

Також це свідчить про модернізацію європейської наземної системи ППО середньої дальності, що просувається з 2021 року після замовлення на розробку SAMP/T NG та виробництво першого комплексу.

Вартість контракту на сім ЗРК оцінюється в 500 млн євро.

Франція розраховує отримати 12 боєготових комплексів до 2035. Додаткові замовлення на 4 комплекси планується розмістити до 2027 року.

"Комплекс зможе застосовуватися у складній кіберситуації, в умовах інтенсивного повітряного руху цивільних літаків та забезпечить захист цивільних чи військових об’єктів у секторі 360 град", — пише "Мілітарний".

Оновлений SAMP/T оснащений удосконаленою ракетою Aster-30 Block 1 New Technology (B1 NT), що дозволяє протидіяти новим загрозам на більшій дальності.

Система SAMP/T NG розробляється спільно оборонними підприємствами Італії та Франції.

Основою кожного комплексу SAMP/T NG Франції стане багатофункціональна РЛС кругового обертання з активною фазованою антенною решіткою з електронним скануванням GF300 компанії Thales та модуль управління вогнем нового покоління (ME-NG) виробництва Thales.

Модуль ME-NG є ядром системи. Він розроблений у межах співпраці Thales та MBDA Italy, відрізняється загальною архітектурою апаратного та програмного забезпечення, що дозволяє інтегрувати РЛС та засоби ураження на основі різних боєприпасів.

Передбачається, що SАMP/T NG зможе збивати повітряні цілі на дистанції до 150 кілометрів (до переліку повітряних цілей входять, зокрема, балістичні ракети з дальністю стрільби до 600 кілометрів), дальність виявлення цілей заявлена на дистанції до 350 кілометрів.

Наразі планується, що перші вогневі випробування SAMP/T NG мають відбутися у жовтні наступного року. До складу батареї має входити шість пускових установок на 8 зенітних ракет кожна, одна РЛС та один модуль управління.

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