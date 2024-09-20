Через кілька днів після схвалення анти-ЛГБТ законів у Грузії вбили трансгедерну модель

У Тбілісі у мертвою знайшли відому трансгедерну модель Кесарію Абрамідзе, пише Радіо Свобода з посиланням на МВС країни.
Правоохоронці повідомили про затримання 26-річного чоловіка, підозрюваного у скоєнні нападу. Спочатку справу відкрили за статтею “умисне вбивство”, але пізніше перекваліфікували на “умисне вбивство за обтяжувальних обставин”.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
Зазначимо, лише 17 вересня грузинський парламент ухвалив закон, що обмежують права ЛГБТ.
Згідно із пакетом законодавчих змін, ЛГБТ-персонам у Грузії заборонять одружуватися й усиновлювати дітей, робити операції в рамках трансгендерного переходу і змінювати гендерний маркер у документах, розповідати про ЛГБТ+ у школах і ЗМІ, проводити фестивалі та збори.
Ухвалений документ різко розкритикували в Євросоюзі, вступ до якого Тбілісі призупинили ще у липні.
- Грузинські опозиційні партії називають анти-ЛГБТ законодавство "другим російським законом" після скандального документа про іноагентів. На їхню думку, "Грузинська мрія" хоче отримати голоси консервативної частини суспільства перед прийдешніми парламентськими виборами 26 жовтня.