У Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах

Надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою та офіційними мовами країн-членів ЄС.

Сейм Латвії заборонив використання російської мови в банкоматах країни. Таке рішення сейм ухвалив 19 вересня, затвердивши поправки до закону про кредитні установи.

Про це повідомляє Delfi.

Надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включно з латгальською). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку або країн-кандидатів.

Зазначається, що ці поправки забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.

Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.

У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною.