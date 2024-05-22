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У Латвії не проводитимуть дебати перед євровиборами російською мовою

Латвійське телебачення не передбачило реакцію, яку викличе запрошення кандидатів у депутати до участі у дебатах, основною мовою яких є російська.

У Латвії не проводитимуть дебати перед євровиборами російською мовою
Ілюстративне фото: День пам'яті жертв комуністичного геноциду, Рига, 25 березня 2022
Фото: EPA/UPG

Головний редактор Латвійського телебачення (LTV) Сігіта Роке за погодженням з редакційною радою ухвалила рішення скасувати дебати російською мовою перед виборами до Європарламенту.

Про це повідомляє LSM.

Сігіта Роке розповіла, що раніше планувалось охоплення якомога ширшої аудиторії, щоб донести до різних груп суспільства достовірну та різноманітну інформацію про вибори. Тому дебати мали проходити під модерацією журналістів із представниками партій чи партійних об'єднань не лише латиською, а й російською мовою.

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“Однак слід визнати, що під час планування ми не передбачали реакцію, яку перед цими виборами до Європарламенту викличе запрошення кандидатів у депутати до участі у дебатах, основною мовою яких є російська”, - наголосила головна редакторка LTV.

Відповідно, латвійське телебачення дійшло до висновку щоод необхідності скасувати дебати між кандидатами на пост депутатів Європарламенту російською мовою.

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