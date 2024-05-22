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Швейцарія закриє небо над містом Бюргеншток, де проходитиме Саміт миру

Безпольотна зона діятиме з 08:00 13 червня до 20:00 17 червня.

Швейцарія закриє небо над містом Бюргеншток, де проходитиме Саміт миру
Фото: EPA

Уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом Бюргеншток, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Зазначається, що Військово-повітряні сили крахни закриють небо, а Збройні сили - створять допоміжну службу підтримки, щоб доповнити заходи безпеки.

"Цей захід необхідний для забезпечення безпеки міжнародної конференції високого рівня. Згідно з міжнародним правом, Швейцарія зобов'язана забезпечити безпеку гостей, які потребують особливого захисту", – йдеться в повідомленні.

Безпольотна зона діятиме з 08:00 13 червня до 20:00 17 червня. Повітряний простір міста буде обмежено для руху за правилами візуальних польотів (VFR), некомерційних правил польотів за приладами (IFR), а також - для безпілотних літаків.

Влада також схвалила розгортання до 4 тисячч військовослужбовців для підтримки безпеки у місті під час проведення зустрічі світових лідерів. 

  • Минулого тижня стало відомо, що зі 160 запрошених на Саміт миру країн та організацій участь підтвердили пів сотні.
  • Президент України Володимир Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.

    Росію на саміт не запрошували.

    24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

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