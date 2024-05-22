У Канадському парламенті був запланований виступ організаторки Дня вишиванки Лесі Воронюк. Проте, його скасували за три дні до заходу.

Про це Воронюк повідомила у фейсбуці.

Вона зазначилв, що керівництво Конгресу Українців Канади пояснило, що її виступ заблокував канадський депутат-ліберал українського походження Іван Бейкер. Він пояснив це тим, що у 2022 році Воронюк разом із проєктом "Вишивка в одязі видатних українців" відтворили сорочку Степана Бандери.

У Бейкера нібито виникли побоювання, що російська пропаганда підхопить цю тему, і тоді "постраждають сама Леся, особисто він та українські інтереси загалом".

Фото: facebook.com/lesiavoroniuk Володимир В'ятрович у відтвореній вишиванці Степана Бандери

"Так ось, публічно повідомляю (після того, як ми не отримали листа на наш офіційний запит), що мені абсолютно байдуже, що говорила, говорить і говоритиме ворожа пропаганда про діяльність нашої громадської організації та проєкти. Але справа зовсім не в цій ситуації особисто зі мною. Це значно більший виклик та проблема", – наголосила Воронюк.

На її думку, Бейкер та українське лобі саммі використовують аргументи, які опираються на проросійські наративи, мовляв, постать Бандери стосується нацизму.

Фото: facebook.com/lesiavoroniuk Канадський депутат Іван Бейкер

"Замість того, щоб починати довготривалу дискусію про вклад Степана Бандери у боротьбу за незалежність України, відстоювати кордони українського культурного світу і пояснювати іноземцям, що є зона наших цінностей, яку вони не мають права ставити під сумнів, українською стороною все максимально здано у цій ситуації", – зазначила Воронюк."Не може бути нормою, коли українці скасовують своїх же – українців. Я закликаю до широкого обговорення потреб і викликів у діаспорі та того, хто очолює українські ініціативи та лобі", – додала вона.

Після публічного розголосу ситуації українці "прийшли" у коментарі на сторінку Бейкера. Під дописом, в якому він вітав зі Всесвітнім днем вишиванки, користувачі почали висловлювати депутату свою думку з приводу скасування виступу Воронюк.

У Міністерстві закордонних справ поки що цей інцидент не коментували.