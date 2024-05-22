У Канадському парламенті був запланований виступ організаторки Дня вишиванки Лесі Воронюк. Проте, його скасували за три дні до заходу.
Про це Воронюк повідомила у фейсбуці.
Вона зазначилв, що керівництво Конгресу Українців Канади пояснило, що її виступ заблокував канадський депутат-ліберал українського походження Іван Бейкер. Він пояснив це тим, що у 2022 році Воронюк разом із проєктом "Вишивка в одязі видатних українців" відтворили сорочку Степана Бандери.
У Бейкера нібито виникли побоювання, що російська пропаганда підхопить цю тему, і тоді "постраждають сама Леся, особисто він та українські інтереси загалом".
"Так ось, публічно повідомляю (після того, як ми не отримали листа на наш офіційний запит), що мені абсолютно байдуже, що говорила, говорить і говоритиме ворожа пропаганда про діяльність нашої громадської організації та проєкти. Але справа зовсім не в цій ситуації особисто зі мною. Це значно більший виклик та проблема", – наголосила Воронюк.
На її думку, Бейкер та українське лобі саммі використовують аргументи, які опираються на проросійські наративи, мовляв, постать Бандери стосується нацизму.
"Замість того, щоб починати довготривалу дискусію про вклад Степана Бандери у боротьбу за незалежність України, відстоювати кордони українського культурного світу і пояснювати іноземцям, що є зона наших цінностей, яку вони не мають права ставити під сумнів, українською стороною все максимально здано у цій ситуації", – зазначила Воронюк."Не може бути нормою, коли українці скасовують своїх же – українців. Я закликаю до широкого обговорення потреб і викликів у діаспорі та того, хто очолює українські ініціативи та лобі", – додала вона.
Після публічного розголосу ситуації українці "прийшли" у коментарі на сторінку Бейкера. Під дописом, в якому він вітав зі Всесвітнім днем вишиванки, користувачі почали висловлювати депутату свою думку з приводу скасування виступу Воронюк.
У Міністерстві закордонних справ поки що цей інцидент не коментували.
- Всесвітній день вишиванки - міжнародне свято, яке покликане зберегти традиції створення та носіння вишитого українського одягу. Відзначається - щороку в третій четвер травня.