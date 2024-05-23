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Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду

Греція активно реалізує українську формулу миру.

Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду
Зустріч української та грецької делегацій
Фото: ОФіс президента

Україна та Греція найближчим часом можуть підписати двосторонню безпекову угоду. 

Про це повідомили в Офісі президента, посилаючись на результати зустрічі заступника керівника ОП Ігоря Жовкви та спеціального уповноваженого міністерства закордонних справ Грецької Республіки з питань України Спиридона Ламбрідіса.

"Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом", – зазначили в Офісі президента. 

Заступник керівника Офісу президента відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів. Політики обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального Півдня до роботи Саміту.

Ігор Жовква подякував Греції за допомогу Україні, зокрема, оборонну, і додав, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.

Крім іншог, згадали про необхідність для України підтримки з боку Греції  початку переговорів про вступ нашої країни до ЄС, а також наближення до членства в НАТО.

  • Нещодавно посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Проте саму угоду можуть підписати не пізніше початку липня.
  • Також Зеленський анонсував, що Україна готує ще декілька нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами.
  • За дорученням Володимира Зеленського навесні 2022-го створили Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір. 
  • У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. 
  • У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. До декларації загалом приєдналися 32 держави. Поступово Україна укладає з країнами двосторонні безпекові угоди. Вже є такі угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та декілька іншими країнами. 
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