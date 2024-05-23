Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду

Україна та Греція найближчим часом можуть підписати двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомили в Офісі президента, посилаючись на результати зустрічі заступника керівника ОП Ігоря Жовкви та спеціального уповноваженого міністерства закордонних справ Грецької Республіки з питань України Спиридона Ламбрідіса.

"Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом", – зазначили в Офісі президента.

Заступник керівника Офісу президента відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів. Політики обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального Півдня до роботи Саміту.

Ігор Жовква подякував Греції за допомогу Україні, зокрема, оборонну, і додав, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.

Крім іншог, згадали про необхідність для України підтримки з боку Греції початку переговорів про вступ нашої країни до ЄС, а також наближення до членства в НАТО.