Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду

Україна та Греція найближчим часом можуть підписати двосторонню безпекову угоду.
Про це повідомили в Офісі президента, посилаючись на результати зустрічі заступника керівника ОП Ігоря Жовкви та спеціального уповноваженого міністерства закордонних справ Грецької Республіки з питань України Спиридона Ламбрідіса.
"Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом", – зазначили в Офісі президента.
Заступник керівника Офісу президента відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів. Політики обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального Півдня до роботи Саміту.
Ігор Жовква подякував Греції за допомогу Україні, зокрема, оборонну, і додав, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.
Крім іншог, згадали про необхідність для України підтримки з боку Греції початку переговорів про вступ нашої країни до ЄС, а також наближення до членства в НАТО.
- Нещодавно посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Проте саму угоду можуть підписати не пізніше початку липня.
- Також Зеленський анонсував, що Україна готує ще декілька нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами.
- За дорученням Володимира Зеленського навесні 2022-го створили Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він.
- У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. До декларації загалом приєдналися 32 держави. Поступово Україна укладає з країнами двосторонні безпекові угоди. Вже є такі угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та декілька іншими країнами.