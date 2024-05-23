Польща придбала американську радарну систему за майже 1 млрд доларів

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо придбачення системи аерокосмічного спостереження на суму близько 960 мільйонів доларів.

Як пише Reuters, Польща стане лише другою державою у світі, яка використовуватиме це обладнання. З його допомогою у Варшаві сподіваються зміцнити захист північно-східного кордону від можливої агресії з боку Росії та Білорусі.

Система складається з чотирьох аеростатів, здатних фіксувати переміщення ворожої техніки в радіусі 300 кілометрів. Їх розмістять уздовж зони відповідальності протиповітряних сил та берегової охорони.

До угоди зі США входять також питання логістики та програмного забезпечення. Очікується, що повне розгортання системи відбудеться у 2027 році.