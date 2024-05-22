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Франція успішно випробувала модернізований ядерний носій

Розроблена концерном MBDA ракета була запущена в рамках операції "Дюрандаль". 

Франція успішно випробувала модернізований ядерний носій
Себастьєн Лекорню
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 22 травня, Франція здійснила перше випробування модернізованої ракети ASMPA-R, котра здатної нести ядерну боєголовку. Ракету випустили над територією Франції з винищувача Rafale.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

“Програма оновлення ASMPA, очолювана DGA, дозволила посилити внутрішні характеристики ракети, зберігаючи довіру до бортового ядерного компонента перед обличчям нових загроз до появи майбутньої ядерної ракети “повітря-земля” 4-го покоління”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що ця ракета, ASN4G, має бути створена до 2035 р.

Розроблена концерном MBDA ракета була запущена в рамках операції "Дюрандаль". 

“Таким чином, ASMPA-R відповідає прагненню президента Франції зберегти оперативну надійність французьких збройних сил у довгостроковій перспективі”, - наголосили в Міноборони Франції.

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