ЄС погодив нові санкції через смерть Навального, - ЗМІ

Євросоюз розширив раніше запроваджені санкції проти 33 посадових осіб політичної, судової та кримінальної систем Росії.

Сьогодні, 22 травня, Європейський Союз погодив нові санкції проти двадцяти винних у смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє агентство Europa Press з посиланням на дипломатичні джерела.

Таким чином Євросоюз розширив раніше запроваджені санкції проти 33 посадових осіб політичної, судової та кримінальної систем Росії.

Очікується, що ці заходи будуть схвалені наступного понеділка на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи смерть Навального, сказав, що "очевидно, він убитий Путіним".

Великобританія наклала санкції на шістьох працівників виправної колонії "Полярний вовк", де помер Олексій Навальний.