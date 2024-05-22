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ЄС погодив нові санкції через смерть Навального, - ЗМІ

Євросоюз розширив раніше запроваджені санкції проти 33 посадових осіб політичної, судової та кримінальної систем Росії. 

ЄС погодив нові санкції через смерть Навального, - ЗМІ
ЄС погодив нові санкції через смерть Навального
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 22 травня, Європейський Союз погодив нові санкції проти двадцяти винних у смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє агентство Europa Press з посиланням на дипломатичні джерела.

Таким чином Євросоюз розширив раніше запроваджені санкції проти 33 посадових осіб політичної, судової та кримінальної систем Росії. 

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Очікується, що ці заходи будуть схвалені наступного понеділка на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Великобританія наклала санкції на шістьох працівників виправної колонії "Полярний вовк", де помер Олексій Навальний.

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