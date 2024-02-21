Велика Британія наклала санкції на керівництво арктичної колонії, в якій помер Навальний

Лондон заморозить активи росіян і заборонить їм в’їзд у країну.

Велика Британія наклала санкції на шістьох працівників виправної колонії "Полярний вовк", де в п’ятницю помер Олексій Навальний. Таким Сполучене Королівство першим ввело обмеження у відповідь на смерть російського політика.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Обмеження ввели проти керівника колонії Вадим Калінін та його заступників.

Лондон заморозить активи цих осіб і заборонить їм в’їзд у країну.

Окрім того, Велика Британія закликає негайно передати тіло Навального його родині та “провести повне та прозоре розслідування (смерті, - ред.)”.

“Зрозуміло, що російська влада сприймала Навального як загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. ФСБшники отруїли його "Новачком" у 2020 році, посадили за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивній природі російської системи. Ось чому ми сьогодні накладаємо санкції на посадовців, відповідальних за його утримання в колонії, де він провів останні місяці. Винні у жорстокому поводженні з Навальним не повинні мати ілюзій − ми притягнемо їх до відповідальності”, − заявили в уряді.