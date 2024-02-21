Уряд Польщі підтвердив, що українське зерно, через яке блокують кордон, йде транзитом

У Польщі перевірили повідомлення про те, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, начебто залишається у країні. В уряді зазначили, що це не відповідає дійсності і українська агропродукція йде через Польщу транзитом.
Про таке повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, пише Європейська правда.
"Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – ця продукція тут не залишається", – сказав Колодзєйчак.
Він заявив, що за останні кілька тижнів отримував повідомлення про нібито випадки розвантаження у Польщі української продукції, яка декларувалася як транзитна, але жодне з цих повідомлень не підтвердилося.
"Якби я сьогодні йшов протестував, я б блокував інший кордон… Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину – ми теж бачимо у Німеччині протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України, де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок", – заявив Колодзєйчак.
На його думку, потрібно запроваджувати квоти на українську продукцію на рівні ЄС, а також спростити її переправлення до третіх країн за межі Євросоюзу.
- Вчора, 20 лютого, польські протестувальники вдруге висипали українське зерно. Цього разу із вагона. Інцидент трапився біля ПП "Шегині". Один із співорганізаторів блокування сказав, що протестувальники висипають збіжжя "через емоції" і організатори не можуть на них вплинути.
- Про те, що зерно їхало через Польщу транзитом, підтвердили в Укрзалізниці. Перевізник заявив, що чітко дотримується заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі, що чинна з квітня 2023. Всі поїзди з зерном через Польщу слідують лише транзитом.
- Згодом міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман заявив про можливе впровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. Також він додав, що розуміє, чому протестують фермери.
- Тим часом через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.