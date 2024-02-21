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Супутник Європейської космічної агенції впаде на Землю

Майже весь 2-тонний апарат має згоріти в атмосфері, проте деякі уламки здатні досягти поверхні.

Супутник Європейської космічної агенції впаде на Землю
Супутник ERS-2
Фото: CNN

Свій космічний політ у середу має завершити "супутник-дідусь" - так у Європейській космічній агенції називають апарат ERS-2, який запустили на орбіту ще у 1995 році.

Як повідомляє BBC, супутник має розпочати неконтрольоване падіння, під час якого практично повністю згорить в атмосфері. Проте деякі уламки 2-тонної конструкції теоретично здатні досягти поверхні планети. З високою ймовірністю вони впадуть в океан. Вчені запевняють, що ці залишки апарату не міститимуть токсичних чи радіоактивних речовин.

ERS-2 був провідним моніторинговим супутником свого часу. Він передавав на Землю інформацію про повені, континентальну та океанічну температуру, відстежував рух льодовиків та землетруси з висоти 780 кілометрів. У 2011 році були використані останні запаси палива, і супутник розпочав тривале й дуже повільне зниження в атмосферу. І ось тепер, 13 років потому, його космічна подорож остаточно завершиться.

 

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