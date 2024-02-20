Пентагон готовий швидко надати допомогу Україні після рішення Конгресу

Пентагон чекає, поки Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

“Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги – ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям”, - зауважила Сінгх.

Заступниця речника Пентагону уточнила, що зазвичай міністерство оборони США могло зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси упродовж кількох днів щоразу, коли виділявся черговий пакет у межах PDA.

Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні