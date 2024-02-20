Пентагон готовий швидко надати допомогу Україні після рішення Конгресу

Пентагон чекає, поки Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
“Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги – ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям”, - зауважила Сінгх.
Заступниця речника Пентагону уточнила, що зазвичай міністерство оборони США могло зібрати необхідні системи озброєнь і боєприпаси упродовж кількох днів щоразу, коли виділявся черговий пакет у межах PDA.
Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні
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Законопроєкт законодавців-центристів “Захист кордонів, захист демократії” представили минулого тижня. Він передбачає виділення Пентагону 66,32 мільярда доларів для підтримки країн, які є учасниками бойових дій, зокрема 47 мільярдів доларів для України і 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.
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Документ також містить положення про кордон, зокрема відновлення політики “Залишатися в Мексиці” на один рік і позбавляє Київ, Смугу Гази й інші гарячі точки у світі будь-якої гуманітарної допомоги.
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13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
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Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
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Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата представників не ухвалить документ. Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
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На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт можуть схвалити не раніше середини березня.
- Попри відсутність рішення Конгресу про додаткове фінансування для України, деякі постачання військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами. Зокрема, продовжуються постачання артилерійських снарядів, ракет для HIMARS, спроможності ППО та іншого військового обладнання. Однак, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.