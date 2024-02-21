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Швейцарія посилює боротьбу зі спробами обійти російські санкції, – Reuters

Деякі країни, а також юридичні особи, користуються нейтралітетом країни для обходу європейських санкцій проти РФ.

Швейцарія посилює боротьбу зі спробами обійти російські санкції, – Reuters
Фото: EPA

Швейцарія посилює боротьбу з компаніями та приватними особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій, накладених на Росію, — пише Reuters.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) створив групу фахівців для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, які Берн запровадив після вторгнення Москви в Україну два роки тому.

Такі дії Швейцарія здійснила після того, як минулого року її розкритикували за те, що вона не зробила достатньо, аби перешкодити росіянам ховати гроші у швейцарських банках. 

За інформацією агенства, наприкінці минулого року було заморожено близько 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів) російських активів, що становить лише частку від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.

Сьогодні, 21 лютого, Державний секретаріат з економічних питань повідомив, що з моменту вторгнення до нього надійшло 230 повідомлень про потенційні порушення санкцій за повідомленнями від фінансових компаній, митних органів та інших країн. 

Більшість справ стосуються порушень заборони на експорт предметів розкоші або товарів, що мають економічне значення для Росії, які можуть підтримати військові зусилля Москви, повідомив речник Державного секретаріату з економічних питань.

У той час як Державний секретаріат з економічних питань проводить більш прості розслідування, складні справи передаються до Офісу Генерального прокурора, який минулого тижня заявив, що розслідує можливі порушення. 

Швейцарська телерадіокомпанія RTS повідомила, що минулого тижня до Офісу Генерального прокурора також звернулися у зв'язку з двома справами, пов'язаними з компаніями, що торгують сировинними товарами.

"Складність цих справ дуже висока. Наприклад, за іншими компаніями часто ховаються компанії, і ми повинні встановити, хто є фактичним власником компанії", – сказав Саймон Плусс, керівник відділу експортного контролю та санкцій Державного секретаріату з економічних питань.

Посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України.

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